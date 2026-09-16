ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات اليوم (الأربعاء)، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية برفعها.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4328.39 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الأسبوع أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4369.50 دولاراً للأوقية.

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي»

وتسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 92.4% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي يختتم اليوم.

ومن المقرر أن يعقب إعلان قرار السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

الفضة والبلاديوم يرتفعان

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم بأكثر من 1% لكل منهما خلال التعاملات.