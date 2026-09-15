ضحكة أخيرة قبل المأساة.. كاميرات ترصد دهس شابًا وصديقته تحت عجلات المترو في مانهاتن

باشرت شرطة نيويورك التحقيق في حادثة مأساوية وقع فجر الأحد داخل محطة (سبرينغ ستريت) في مانهاتن، بعدما لقي شاب وفتاة، يبلغان 24 عامًا، مصرعهما دهسًا تحت قطار مترو أثناء جلوسهما على السكة الحديدية.

وبحسب روايات أولية من مصادر شرطية، وقعت الحادثة بعد الثالثة صباحًا بقليل، إذ كان الشاب على السكة بينما حاولت صديقته جذبه نحوها في لحظة سبقت وصول القطار رقم 4 بثوانٍ معدودة. وأظهرت تسجيلات كاميرات المحطة أن الفتاة كانت تضحك وهي تحاول سحب الشاب قبل أن يصطدم بهما القطار بقوة.

سائقة القطار أفادت بأنها شاهدت الشابين يجلسان على القضبان، مؤكدة أنها استخدمت فرامل الطوارئ فور رؤيتهما، إلا أن المسافة لم تكن كافية لتجنب الاصطدام.

وعند وصول فرق الطوارئ، عُثر على الضحيتين أسفل القطار وقد فارقا الحياة في الموقع، فيما جرى إجلاء نحو مئة راكب كانوا على متن القطار لحظة وقوع الحادث، وسط حالة من الذعر داخل المحطة.