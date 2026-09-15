من «يفوّت جمل» إلى «يفوّت فيل».. منشور رمضان يشعل التكهنات وغادة تلتزم الصمت

أعاد الفنان المصري محمد رمضان إشعال الجدل مجددًا بمنشور جديد حمل تلميحات حادة، في وقت تتواصل فيه التكهنات حول خلافه غير المعلن مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد انسحابها من بطولة مسلسله المرتقب (عشماوي) في موسم رمضان 2027.

رمضان نشر صورة له أمام باب خشبي ضخم، وأرفقها بعبارة لافتة قال فيها: «لو هزاري تقيل! الباب يفوّت فيل»، وهي جملة اعتبرها كثير من المتابعين امتدادًا لمنشوره السابق: «لو مفيش أمل.. الباب يفوّت جمل»، ما دفعهم للربط بين الرسالتين والإشارة مباشرة إلى غادة عبد الرازق باعتبارها المقصودة من هذا التصعيد غير المباشر.

وتفاعل المئات مع المنشور عبر منصات التواصل، إذ رأى أغلبهم أن توقيته ليس عابرًا، خاصة بعد تداول إشارات إلى حساب غادة في التعليقات، بينما قلّة اعتبرت أن كلمات رمضان قد تكون مجرد عبارات عامة لا تستهدف أحدًا بعينه.

في المقابل، تواصل غادة عبد الرازق التزام الصمت تجاه الجدل الدائر، بالتزامن مع تصريحات المنتج ممدوح شاهين الذي أكد استمرار تعاونها الحصري معه في مسلسلي (خيوط من ذهب) و(روح وجسد)، وتمسُّك إحدى القنوات بوجودها ضمن أعمالها في موسم رمضان المقبل.

إدارة أعمال غادة شددت على أن اعتذارها عن (عشماوي) مرتبط بالتزاماتها التعاقدية مع المنتج ممدوح شاهين فقط، نافية وجود أي خلافات مع رمضان أو غيره، رغم عودة الحديث مجددًا عن الخلاف القديم بينها وبين المخرج محمد سامي بعد إعلان مشاركته كضيف شرف في العمل.

وتزايد الجدل أكثر بعد انضمام الفنانة نسرين أمين إلى مسلسل (خيوط من ذهب)، وهو ما أعاد إلى الواجهة خلافها الشهير مع محمد سامي خلال تصوير مسلسل (الأسطورة) عام 2017، حين اتهمته بتقليص مشاهدها لصالح زوجته مي عمر، ما فجّر حينها حربًا كلامية واسعة.

وبين صمت غادة وتصعيد رمضان، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت عبارة (الباب يفوت فيل) مجرد رسالة عابرة أم خطوة جديدة في مسار خلاف يتجدد كلما اقترب موسم الدراما.

