فضحت شبكات التواصل الاجتماعي خسائر الحوثيين خلال الساعات الماضية، بعد تداول يمنيون منشورات ممزوجة بالسخرية والغضب من الحوثيين لأسماء وصور عدد من قيادات وعناصر المليشيا الذين قُتلوا خلال الأيام الماضية.



وأكد ناشطون يمنيون مقتل القيادات الحوثية، محمد المؤيد وفارس المؤيد، ومحمد عمر السقاف، ومحمد يحيى العنسي وولده في الساحل الغربي لليمن، فضلاً عن عشرات الأسماء التي جرى تداولها وتبادل التعزي بين الحوثيين وتحديد موعد الجنازة والدفن، وبحسب تدوينات ليمنيين فإن بعضهم قُتلوا في غارات أمس (الإثنين).



وأقرت المليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية بمقتل القيادي الحوثي فايز علي عبدالله ناجي الدباء، المنتحل رتبة عقيد، وتسعة آخرين ينتحلون رتباً مختلفة فيما يسمى بالقوات البحرية والدفاع الساحلي، إضافة إلى عدد من المسلحين والذين جرى تشييعهم خلال الساعات الماضية.



جاء ذلك في الوقت الذي تداول فيه مولون للحوثي صوراً لعدد من القتلى بينهم قيادات جميعهم ينتمون إلى صعدة معقل المليشيا الإرهابية.



وكتب والد المسلح الحوثي القتيل بسام هادي العرجي في منشور على حسابه في الفيسبوك: "عقيد مرة واحدة.. ظلموك يا ولدي حياً وميتاً".



خلافات واشتباكات حوثية



من جهة أخرى، أكدت مصادر يمنية موثوقة وجود خلافات بين قيادات المليشيا على الأموال المنهوبة وصلت إلى التصفية، مبينة أن مسلحين قطعوا الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة الخوخة، ومنعوا المركبات التابعة للمليشيا من المرور، احتجاجاً على مقتل أحد زملائهم بعد رفضه تسليم سيارة كان بحوزته لمجموعة حوثية أخرى.



وذكر الشهود أن المسلحين أوقفوا عدداً من الأطقم الحوثية، وأشعلوا النيران وسط الطريق، مطالبين بتسليم المتسببين في مقتل المسلح الحوثي ويهددون بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.



وقام مسلحون حوثيون من صعدة بتصفية مسلح آخر من أبناء الحديدة بعد رفضه تسليمهم سيارته، وبحسب الشهود، تم تصفيته أمام المارة في الطريق العام.



قتلى وجرحى بانفجار صاروخ حوثي بعمران



من جهة أخرى، قُتل عامل مزرعة وأصيب آخرون في انفجار صاروخ حوثي اليوم بعد ثوانٍ من إطلاقه من إحدى المناطق القريبة من مدينة حوثي بمحافظة عمران.



وقالت مصادر قبلية إن صاروخاً حوثياً أطلق من منطقة «حاوة» بمديرية بني صريم في محافظة عمران سقط في مزرعة في قرية «بيت شلوان» بعد دقائق من إطلاقه، ما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخرين، إلى جانب إلحاق أضرار بالمزرعة وتدمير محراسها والمعدات الزراعية.



وأثارت الحادثة مخاوف بين الأهالي، خصوصاً في ظل استمرار مليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ من وسط قرى مأهولة بالسكان.

والد احد ضحايا الحوثي يسخر من إغراءات لولده القتيل بعد مصرعه

جلسة مجلس الأمن الدولي



وعلى واقع التصعيد الحوثي في باب المندوب وتهديد الملاحة الدولية، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) جلسة طارئة لمناقشة التطورات في باب المندب.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع جاء بمبادرة من فرنسا ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة والبحرين، وذلك بعد تفاقم المخاوف الدولية حول سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، إثر تهديدات الحوثيين للسفن في المنطقة.



ويواجه نحو 93864 شخصاً شردهم الحوثي منازلهم في الساحل الغربي أوضاعاً مأساوية بعد وصولهم إلى محافظتي عدن ولحج، وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز وحدها نزح منها 18840 شخصاً، فيما نزح 9966 من مديرية المعافر غربي تعز.



وبلغ عدد النازحين من مديرية المضاربة 16464 شخصاً، فضلاً عن نزوح 3000 من مديرية تبن، إضافة إلى النازحين من مديريات الحديدة الجنوبية والمخا وذوباب غربي تعز.