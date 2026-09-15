أكد وزيرا خارجية مصر وألمانيا، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية؛ اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة لأعالي البحار.

وخلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول، لبحث مستجدات الأوضاع في الإقليم، شدد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو الحلول الدبلوماسية، ومنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أشاد الوزيران بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، خلال السنوات الأخيرة، في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعكس حجم المصالح المشتركة ومستوى التعاون القائم بين البلدين.