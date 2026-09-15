دون مقابل.. محمد رمضان يعرض إقامة حفل غنائي في فلسطين

أعلن الفنان المصري محمد رمضان استعداده لإقامة حفل غنائي مجاني في فلسطين، مؤكدًا رغبته في لقاء جمهوره الفلسطيني والمساهمة في إدخال البهجة إلى قلوبهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

أمنية الغناء للجمهور الفلسطيني

وقال رمضان، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يتمنى إقامة حفل كبير في فلسطين، مشيرًا إلى أن الحفل سيكون مجانيًا لجمهوره وأهله هناك.



مستعد للتحرك من القاهرة

وأكد الفنان المصري أنه جاهز للتحرك من القاهرة إلى فلسطين فور الحصول على الموافقة الرسمية، موضحًا أن هدفه يتمثل في رفع معنويات الجمهور الفلسطيني ومنحه لحظات من الترفيه، ولو لفترة قصيرة.

وكتب رمضان: «أنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى فلسطين»، مجددًا تأكيده على تقديم الحفل دون مقابل.

فيلم سينمائي جديد

وعلى صعيد السينما، يواصل محمد رمضان تحضيراته لفيلم «نمبر وان»، بالتعاون مع المؤلف محمد سيد بشير، لوضع اللمسات الأخيرة على السيناريو وتفاصيل الشخصيات، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

ويشهد الفيلم إنتاجًا ضخمًا، مع الاستعداد لتصوير عدد من مشاهده خارج مصر، إلى جانب التفاوض مع نجوم عالميين للمشاركة في العمل.

منافسة رمضان 2026

وفي الدراما، ينافس محمد رمضان في موسم رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، الذي يواصل حاليًا التحضير له، ويتولى إخراجه بيتر ميمي، فيما يشارك في بطولته باسم سمرة وآخرون، إلى جانب عدد من النجوم وضيوف الشرف.