تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم (الأربعاء)، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، أو 0.86%، إلى 107.82 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً، أو 0.92%، إلى 104.86 دولارات للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 19 مايو.

المخزونات ترتفع 7.1 ملايين برميل

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر.

كما أظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.