تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم (الأربعاء)، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، أو 0.86%، إلى 107.82 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً، أو 0.92%، إلى 104.86 دولارات للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 19 مايو.
المخزونات ترتفع 7.1 ملايين برميل
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر.
كما أظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.
Oil prices fell in Asian trading today (Wednesday), following a surprising increase in U.S. crude inventories last week.
Brent crude futures dropped by 93 cents, or 0.86%, to $107.82 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude futures fell by 97 cents, or 0.92%, to $104.86 a barrel.
The two benchmark crudes had ended yesterday's trading up by more than three dollars a barrel, marking their highest levels since May 19.
Inventories rise by 7.1 million barrels
Data from the American Petroleum Institute showed that U.S. crude oil inventories increased by 7.1 million barrels during the week ending September 11.
The institute's data also indicated a rise in gasoline and distillate inventories over the past week.