وقّعت شركة «برق» للمدفوعات الرقمية وThe Chefz مذكرة تفاهم خلال مؤتمر Money20/20، في تعاون جديد يركز على الاستفادة من خدمات «برق» المخصصة للشركات ودعم الاحتياجات المالية المرتبطة بعمليات الأعمال.



وتكتسب المذكرة أهميتها من طبيعة بيئة الأعمال الرقمية التي تعمل فيها The Chefz ، وما تتطلبه من حلول تتسم بالمرونة والكفاءة وتدعم إدارة التعاملات والاحتياجات المالية ضمن عملياتها اليومية.

وتقدم The Chefz خدمات رقمية للأفراد والشركات، فيما توفر منصتها الموجهة لقطاع الأعمال خدمات تساعد المؤسسات على إدارة عدد من احتياجات الموظفين والطلبات والضيافة والفعاليات من خلال منصة مركزية.

وفي إطار مذكرة التفاهم، يستكشف الطرفان فرص الاستفادة من خدمات «برق» للشركات بما يتوافق مع احتياجات The Chefz، ويسهم في دعم تجربتها في إدارة الجوانب المالية المرتبطة بالأعمال من خلال حلول رقمية أكثر سهولة.

ووقّع المذكرة من جانب «برق» مقرن الشمري، مدير إدارة الشركات، فيما وقّعها من جانب The Chefz ابراهيم الحديثي من ادارة العلاقات العامه.

وقال مقرن الشمري: «تطوير خدمات الشركات بالنسبة لنا يرتبط بقدرتنا على فهم نماذج الأعمال المختلفة وتقديم حلول مالية تتلاءم معها. وتعاوننا مع The Chefz يتيح لنا توسيع نطاق استخدام خدمات «برق» للشركات والعمل مع نموذج أعمال رقمي يتميز بتنوع احتياجاته وسرعة عملياته».

ويبرز التعاون أهمية الحلول المالية الرقمية في دعم الشركات التي تعتمد على نماذج تشغيلية سريعة ومتعددة نقاط التفاعل، حيث أصبحت كفاءة إدارة الاحتياجات المالية جزءًا رئيسيًا من قدرة الأعمال على مواصلة النمو والتوسع.

وتواصل «برق» عبر قطاع الشركات تطوير حضورها في السوق من خلال استقطاب نماذج أعمال متنوعة إلى منظومتها، وتقديم خدمات تستجيب لمتطلبات الشركات باختلاف قطاعاتها وطبيعة عملياتها.