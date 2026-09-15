أُعلن اليوم في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض، عن بدء القبول المتبادل لبطاقات «مدى» السعودية وبطاقات «هميان» القطرية، مما يتيح لحاملي البطاقتين إجراء عمليات الدفع في كل من المملكة وقطر بسهولة وموثوقية.



وبموجب الخطوة، سيتمكن حاملو بطاقات «مدى» من استخدامها في قطر، فيما سيتمكن حاملو بطاقات «هميان» من إجراء مدفوعاتهم داخل السعودية.



ويأتي الإعلان ضمن مساعي تعزيز التكامل بين أنظمة المدفوعات الوطنية في المنطقة، وتوسيع نطاق استخدامها خارج أسواقها المحلية، مما يسهم في تسهيل التنقل ورفع كفاءة تجربة الدفع بين البلدين.



وتُعد «هميان» أول بطاقة دفع وطنية قطرية ومملوكة لمصرف قطر المركزي، فيما تمثل «مدى» شبكة المدفوعات الوطنية في السعودية.