قد يواجه بعض الأشخاص انخفاضًا في مستوى سكر الدم دون توفر جهاز قياس، ما يجعل التعرف على العلامات المبكرة أمرًا ضروريًا للتعامل السريع مع الحالة.

ويوضح استشاري لأمراض الباطنة والسكري، أن انخفاض السكر غالبًا ما يظهر من خلال مجموعة من الإشارات الواضحة؛ أبرزها التعرق المفاجئ، ورعشة اليدين، والشعور بالجوع الشديد، وتسارع ضربات القلب، إضافة إلى الدوخة والصداع والتوتر وصعوبة التركيز، وقد يصاحبها تشوش في الرؤية. ويشير إلى أن بعض المرضى قد يعانون من انخفاض السكر دون ظهور أعراض قوية، خصوصًا إذا تكررت لديهم نوبات الهبوط.

وعند الاشتباه في انخفاض السكر، ينصح الطبيب بتناول مصدر سريع للجلوكوز إذا كان الشخص واعيًا وقادرًا على البلع، مثل نصف كوب من العصير أو أقراص الجلوكوز، ثم الانتظار نحو ربع ساعة قبل إعادة التقييم أو القياس عند توفر الجهاز. ويحذر من تناول كميات كبيرة من الطعام أو الحلويات دفعة واحدة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر.

ويؤكد استشاري أمراض السكري أن انخفاض السكر يصبح خطيرًا عند حدوث فقدان للوعي أو تشنجات أو ارتباك شديد أو عدم القدرة على البلع، وهي حالات تستدعي طلب الإسعاف فورًا، مع تجنب إعطاء المصاب أي طعام أو شراب عن طريق الفم. ويشدد على أن الأعراض وحدها لا تكفي لتأكيد انخفاض السكر، وأن القياس يبقى الوسيلة الأدق لتحديد مستوى الجلوكوز في الدم.