نجاح لافت وتفاعل جماهيري استثنائي مع حلول «تايوان جزيرة الذكاء الاصطناعي» والأنشطة التفاعلية الفريدة التي مزجت بين التقنية المتطورة والثقافة العريقة

اختتمت جائزة «تايوان إكسلنس» (Taiwan Excellence) مشاركتها الأولى والناجحة للغاية في مؤتمر «ليب 2026» (LEAP 2026) بالرياض، محققة أصداء واسعة بين أوساط رواد التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط، ومكرسةً مكانة تايوان كشريك ابتكاري استراتيجي يسهم بفاعلية في صياغة ملامح البنية التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

وشهد الجناح التايواني، الذي أقيم تحت شعار «تايوان جزيرة الذكاء الاصطناعي» (Taiwan AI Island)، إقبالاً كثيفاً من الوفود الرسمية وممثلي كبريات المؤسسات السعودية والشركات التقنية العالمية والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بتوطين التقنية ونقل المعرفة. وسلّط المعرض الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة والتعاون الصناعي المشترك بين الشركات التايوانية ونظيراتها السعودية، مدفوعاً بالتوافق الكبير بين الخبرة التايوانية الصناعية والتوجهات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 في مجالات الحوسبة عالية الأداء، الطاقة النظيفة، والأنظمة الطرفية والذكية المستدامة.

كما تشرّف الجناح بزيارة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود آل سعود، حيث اطّلع سموه على أبرز العلامات التجارية والحلول التقنية التايوانية المتميزة المشاركة في المعرض. وحظيت المشاركة بتغطية إعلامية واسعة لنخبة من كبرى القنوات والوسائل الإعلامية البارزة مثل «عكاظ»، «البلاد»، «سبق»، و«المدينة»، مما يعكس الاهتمام الإعلامي الكبير بالابتكارات التايوانية وأهميتها في السوق السعودي والإقليمي.

وقد وفرت الفعالية منصة استراتيجية جمعت ممثلي وسائل الإعلام والخبراء المتخصصين والشركاء المحتملين، مما أتاح للشركات التايوانية استعراض أحدث تقنياتها وإطلاق ابتكاراتها الحلولية أمام الجمهور الإقليمي. وأثمرت مشاركة العلامات التجارية عن لقاءات واستكشافات واعدة مع كبار المسئولين والتنفيذيين في المؤسسات السعودية والجهات الحكومية والشركاء المحليين، لا سيما في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الحوسبة الطرفية، الأتمتة الصناعية، التنقل الذكي، والتطبيقات الذكية، مما يرسي قاعدة صلبة للتبادل التجاري والتقني المستدام عقب انتهاء أعمال المعرض.

وإلى جانب العروض التقنية الرائدة التي قدمتها 22 شركة تايوانية مشاركة بـ 53 حلًا مبتكرًا، تفرد جناح «تايوان إكسلنس» بتقديم مجموعة متميزة من الأنشطة التفاعلية المبتكرة على أرض الواقع، والتي نجحت في جذب آلاف الزوار وصنعت تجربة إنسانية وثقافية استثنائية ربطت التكنولوجيا بالهوية المحلية والتايوانية:

قراءة الكف بالذكاء الاصطناعي (AI Palm Reading): تجربة ترفيهية مشوقة ومبتكرة وظّفت خوارزميات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لتحليل الخطوط الدقيقة لليد وتقديم قراءات تفاعلية ذكية نالت إعجاب الحضور.

روبوت الرسم الذكي (Draw Me Bot): عرض عملي ممتع أظهر دقة الأنظمة الذاتية والتحكم الحركي للروبوتات التايوانية، حيث قام الروبوت برسم صور شخصية فورية ومتقنة لزوار الجناح.

جلسات تواصل بوبا (Boba Networking): ملتقى تواصل تفاعلي يومي جمع الخبراء والمستثمرين والمشترين في بيئة ودية، للتباحث حول فرص الأعمال المشتركة أثناء الاستمتاع بشاي الفقاعات «البوبا» الشهير، الضيافة الرمزية لثقافة تايوان الحديثة.

وقد أثبتت الشركات المشاركة، وفي مقدمتها أسماء لامعة كـ ASUS بنظام خوادم NVIDIA Blackwell HGX B300، و PEGATRON بحلول التبريد السائل للخوادم، و Advantech بجهاز الحوسبة الطرفية للذكاء الاصطناعي فائقة النحافة ومنخفضة الطاقة DS-011 Ultra Slim and Low Power Edge-AI PC Box، و AAEON بنظام الحوسبة الطرفية BOXER-8642GB، ومحطة العمل المحمولة فائقة التحمل Getac X600، وشاحن السيارات الكهربائية الذكي MSI EV Charger 801EVC، ومحولات الشبكات UfiSpace 800G Switches، وحلول التخزين والذاكرة من Transcend، جاهزية ابتكاراتها للتطبيق والتشغيل الفوري في الميدان لتلائم متطلبات المشاريع السعودية الكبرى.

وبهذا النجاح الباهر، تضع «تايوان إكسلنس» حجر الأساس لعهد جديد من الشراكات الاقتصادية والصناعية المستدامة بين تايبيه والرياض، واعدةً باستمرار جهود التعاون المشترك لتحويل الابتكار الرقمي إلى واقع ملموس يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

نبذة عن الجهات المنظمة:

حول تايوان إكسلنس (Taiwan Excellence): تأسست جائزة «تايوان إكسلنس» في عام 1993 من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية (MOEA)، وهي الرمز العالمي الموثوق الذي يكرّم المنتجات التايوانية التي تمثل قمة الابتكار والجودة والتصميم والبحث والتطوير. وتحظى الجائزة بدعم مشترك من الإدارة العامة للتجارة الدولية (TITA) ومجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، لتكون علامة فارقة تميز المنتجات الصناعية المبتكرة في الأسواق الدولية.

المزيد من المعلومات عن تايوان إكسلنس

حول مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA): تأسس مجلس (TAITRA) عام 1970، وهو المنظمة شبه الحكومية الأبرز غير الربحية المعنية بترويج التجارة في تايوان. يسعى المجلس إلى مساعدة الشركات التايوانية في تعزيز تنافسيتها العالمية ومواجهة تحديات الأسواق الخارجية من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 1,200 متخصص موزعين بين المقر الرئيسي في تايبيه و60 مكتباً تمثيلياً حول العالم، بما في ذلك مركز التجارة التايواني بالرياض.

حول الإدارة العامة للتجارة الدولية (TITA): تتبع الإدارة وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان، وتتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح الحاكمة للتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.