التقى أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وذلك بمقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها، بحضور عدد من قيادات الأمانة في إطار حرص الأمانة على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين، ومناقشة الحلول والممكنات الكفيلة بتذليلها، إلى جانب بحث فرص تطوير الخدمات والإجراءات البلدية بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويرتقي بتجربة المستثمرين.

وأكد أمين منطقة عسير حرص الأمانة على مواصلة بناء شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين ومرئياتهم والعمل على تطوير منظومة الخدمات والإجراءات البلدية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية وتعزيز إسهامها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والسياحية بمنطقة عسير.

من جهة أخرى، أعلنت الأمانة طرح فرصة استثمارية لتطوير الساحة الشعبية بمدينة أبها على مساحة تتجاوز 39 ألف متر مربع، تتضمن إنشاء فندق متعدد الأدوار، ومجمع للأنشطة التجارية ومكاتب إدارية. وتأتي هذه الفرصة ضمن جهود الأمانة في تعزيز الاستثمار البلدي وتفعيل الأصول البلدية بما يسهم في تنويع المكونات الاستثمارية والسياحية والاستفادة المثلى من المواقع ذات المقومات الاقتصادية بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن طرح الفرصة يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأصول البلدية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم عليها عبر منصة فرص والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم مستهدفات التنمية في منطقة عسير.