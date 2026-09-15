أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 7,200 إصابة و3,475 حالة وفاة بفايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أربعة أشهر من إعلان التفشي، مشيرة إلى امتداد المرض إلى 62 منطقة صحية بسبع مقاطعات.



وأشارت المنظمة إلى أن انتقال الفايروس لا يزال مكثفاً وواسعاً جغرافياً، وسجّلت إيتوري نحو 309 إصابات مؤكدة و160 وفاة الأسبوع الماضي، وشكّلت 48% من الحالات المسجّلة وطنياً، لتشكّل 45% من إجمالي الحالات خلال الأسبوع الأخير.



تحذير من مخاطر التفشي



وأكدت المنظمة ضرورة تعزيز جهود الاستجابة والرصد والوقاية من العدوى والمشاركة المجتمعية، محذرة من مخاطر انتشار التفشي إلى مناطق جديدة، بسبب ارتفاع حركة السكان.



ولفتت النظر إلى استمرار تجارب العلاجات بعد التعرض للفايروس، مع توقع بدء تجارب اللقاحات خلال الأسابيع القليلة القادمة.