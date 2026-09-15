أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الثلاثاء)، أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لإبقاء البحر الأسود بعيداً عن الصراع، مؤكداً أن امتداد الحرب إلى البحر أمر غير مقبول.



وقال فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، عقب مباحثاتهما في العاصمة باكو اليوم: إن التصعيد في الحرب يؤثر بصورة خطيرة على حوض البحر الأسود، وأن تركيا نجحت، حتى الفترة الأخيرة، في إبقاء البحر الأسود خارج دائرة الصراع بفضل تطبيقها الدقيق اتفاقية مونترو للمضائق وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.



وأضاف أن الهجمات المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة على السفن المدنية في البحر الأسود تلحق أضراراً جسيمة بأمن الأرواح والممتلكات والملاحة والبيئة في المنطقة، معرباً عن أسفه لفقدان بحارة من الأتراك والأذربيجانيين أرواحهم في الهجمات.



وأشار فيدان إلى أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة إلى الأطراف المعنية، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى أرضية توافق بشأن هذه المسألة في حال إظهار الإرادة السياسية اللازمة والتصرف بحسن نية.



وفيما يتعلق بالملف الإيراني، دعا فيدان إلى ضرورة حل الخلاف القائم بين إيران وأمريكا بالوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت، موضحاً أن الهجمات المتبادلة المتزايدة خلال الفترة الأخيرة تعرقل جهود السلام بشكل خطير.



ودعا وزير الخارجية التركي إلى إنهاء الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة فوراً قائلاً: «يجب السماح بالمرور الآمن والمتواصل والحُر عبر مضيق هرمز، والعودة في أقرب وقت إلى الوضع القائم قبل الحرب».



ولفت إلى أن تركيا تواصل اتصالاتها بلا انقطاع مع جميع الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة وإرساء السلام والأمن في المنطقة.