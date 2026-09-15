حذرت روسيا اليوم (الثلاثاء)، الدنمارك على خلفية ما وصفته بـ«مناورة لمروحية دنماركية قرب سفن حربية روسية».



اتهمت الدنمارك اليوم، روسيا، بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة فوق بحر البلطيق، ووصفت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الواقعة بأنها تصرف «غير مسؤول».



وقالت فريدريكسن عبر منصة «إكس» إن «الأعمال الروسية تهدف إلى الترهيب وزرع الفرقة، لكنها لن تنجح»، مضيفة أن الدنمارك «لن تتراجع».



من جانبه، وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الحادثة بأنها «غير مقبولة مطلقاً»، مشدداً بالقول: كان من الممكن أن يعرض حياة أشخاص للخطر.



وأعلن راسموسن استدعاء السفير الروسي لتوضيح ملابسات الواقعة.



من جانبه، قال الجيش الدنماركي: وقعت الحادثة مساء الاثنين قبالة سواحل غيدسر في أقصى جنوب البلاد، عندما كانت المروحية تنفذ عملية تصوير روتينية قرب فرقاطة روسية موجودة في المياه الدولية، موضحاً أن الفرقاطة الروسية أطلقت قنبلتين باتجاه المروحية.



ولفت إلى أن إحداهما مرت على مقربة شديدة منها. ولم توضح السلطات ما إذا كانت المروحية تعرضت لأضرار.



وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأن وزير الدفاع يبه بروس دعا ممثلي الأحزاب في البرلمان إلى اجتماع بمقر الوزارة لإطلاعهم على تفاصيل الحادث.