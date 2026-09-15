فاجأ فيل بري سكان ولاية آسام الهندية، بعدما دخل إلى ملعب لكرة القدم، قبل أن يقترب من الكرة ويركلها بخرطومه، في مشهد أثار دهشة الأطفال والموجودين في المكان.

وأظهر مقطع فيديو متداول الفيل وهو يتجول داخل أرض الملعب، ثم يتفاعل مع الكرة وسط متابعة عدد من الأطفال، فيما وثق شهود العيان الواقعة وانتشرت مشاهدها لاحقاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة تفاعلاً واسعاً.

وتُعد آسام من أبرز المناطق التي تنتشر فيها الفيلة الآسيوية البرية، وتشهد بصورة متكررة احتكاكات بينها وبين السكان، خصوصاً مع اقترابها من القرى والحقول بحثاً عن الطعام والمياه.

وقد تتسبب هذه التحركات في دخول الفيلة إلى مناطق مأهولة، ما يستدعي تدخل فرق الغابات لإبعادها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية.

وفي واقعة أخرى شهدتها الولاية الأسبوع الماضي، أنقذت فرق الغابات فيلاً برياً عُثر عليه عالقاً وإطار جرار يحيط برقبته، بعد عملية استمرت ساعات في مقاطعة غولاغات.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على تزايد الاحتكاك بين الفيلة البرية والتجمعات السكانية في آسام، نتيجة توسع تحركات الحيوانات خارج موائلها الطبيعية.