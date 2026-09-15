قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم «س.م.س» بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهمة «ر.ع.ج» بالسجن المشدد 15 سنة، مع التحفظ على السيارة والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه عمدًا بعد دهسه بسيارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المعطي هاشم روحي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير مجدي منير ومحمد توفيق محمد، وسكرتارية ماجد سعد.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2309 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على المجني عليه «م.ا.ا» مصابًا بإصابات بالغة إثر صدمه بسيارة يقودها المتهم الأول، بمشاركة واشتراك المتهمة الثانية في ارتكاب الواقعة بدائرة القسم.

خلافات عائلية ومالية متراكمة

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات عائلية ومالية متراكمة بين المجني عليه وطليقته المتهمة الثانية وزوجها الحالي المتهم الأول؛ وذلك عقب قيام المتهمة بخلع زوجها المجني عليه والاستيلاء على أمواله ومنقولاته الخاصة، مما فاقم الخلافات بين الطرفين ودفع المتهمين إلى افتعال شكوى كيدية ضده.

شكوى كيدية انتهت بالصلح

وأظهرت أوراق القضية أن الشكوى الكيدية انتهت بالصلح والتراضي بين الأطراف داخل ديوان قسم شرطة الدخيلة، إلا أنه عقب انصرافهم من القسم، تجدد الخلاف وتوعد المجني عليه طليقته بتحريك دعوى زنا ضدها، فما كان من المتهم الأول إلا أن استقل سيارته وتعقبه وصدمه بقوة أطاحت به أرضًا، قبل أن يواصل اعتدائه الآثم عليه.

وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة غيبوبة وفقدان تام للوعي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته الخطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.