كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم (الثلاثاء)، عن مناقشات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الروابط المالية مع إيران، واصفاً تلك المناقشات بـ«الجيدة». وقال بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان ملف إيران خلال قمة مجموعة العشرين، مضيفاً: «سنواصل أيضاً المناقشات مع مسؤول صيني كبير هذا الأسبوع بشأن إيران». وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني لا مجرد احتوائه فقط.



من جهة أخرى، ناقش وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن البوسعيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من روبيو، تبادل خلاله الجانبان وجهات النظر بشأن تهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها، كما تناول الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أمس إن إيران المتعثرة تسعى إلى إبرام اتفاق، وبسرعة وبأي ثمن. وكتب في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال: «سأحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو خيار نبقى منفتحين عليه».