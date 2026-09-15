اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته ساعات عدة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة، تعرقل وصول الزوار والمصلين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، تزامن ذلك مع إبعاد ثلاثة فلسطينيين عن الأقصى مدة ستة أشهر، وذلك في ظل القيود والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدينة المقدسة.

وفي موضوع آخر، نفذت قوات الاحتلال عملية هدم وتجريف واسعة، في خربة حمصة غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية؛ بهدف شق طريق استعماري جديد.

جولات استفزازية وطقوس تلمودية

وخلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية بأن نحو 240 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس.