أكدت ماليزيا وجزر المالديف مجدداً اليوم، تضامنهما الثابت مع فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المالديف محمد معز عُقد بالعاصمة المالديفية ماليه: «إن البلدين يدعمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة».

سياسة خارجية متطابقة

وأضاف -وفقاً لوكالة الأنباء الماليزية «برناما»-: «إن ماليزيا والمالديف لديهما سياسة خارجية متطابقة تقريباً إزاء القضايا الدولية الكبرى، مع بقاء القضية الفلسطينية ذات أهمية خاصة للبلدين». وذكر معز، أن المالديف وماليزيا متحدتان في دعمهما لفلسطين، بما يشمل حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتستهدف زيارة أنور اليوم وغداً لجزر المالديف، تعزيز العلاقات بين كوالالمبور وماليه، التي تأسّست عام 1968.