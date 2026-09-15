التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية مصر العربية لقاءً ثنائياً، وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب الرئيس المصري بولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر ولي العهد عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية، وتنسيق الجهود بشأنها.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد عمر مروان، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.