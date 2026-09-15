التقى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مؤيد بن محمود الشريف. واطّلع الأمير خالد بن سطام، خلال اللقاء، على أبرز أعمال الفرع وبرامجه ومبادراته في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجهوده في تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد نائب أمير منطقة عسير أهمية تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة تطوير الخدمات ورفع جودتها، بما يلبي حاجات المستفيدين ويعزز كفاءة العمل، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهامهم.