في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنهوض بالقطاعات الحيوية والتنموية في اليمن، دشّن المركز بمحافظة حضرموت مشروع دعم صغار مربي الماشية ومربي النحل «مبادرة بذرة»، والذي تنفذه مؤسسة ينابيع الخير الخيرية، مستهدفاً 990 مستفيداً من صغار المنتجين في محافظتي حضرموت وسقطرى.

وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار مساعي المركز الحثيثة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأسر المستهدفة من الاعتماد على الذات وتطوير مصادر دخلها المستدامة.



إشادة حكومية بالدعم السعودي



وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي، بجهود المملكة والدور الريادي لـ «مركز الملك سلمان للإغاثة» في تمكين صغار المنتجين والارتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنحل، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

التدشين لبذرة في حضرموت

شهد حفل التدشين حضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت عبدالعزيز باوزير، وممثل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية الدكتور عبدالعزيز زعبل، إلى جانب جمع من المسؤولين والمختصين في القطاع الزراعي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويمتد المشروع على مدى 12 شهراً، يستهدف خلالها مديريات (الريدة وقصيعر، القطن، وتريم) بمحافظة حضرموت، ومديريتي (حديبو وقلنسية) بمحافظة سقطرى، عبر حزمة متكاملة تشمل دعم مربي الماشية والنحل، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتأسيس مجموعات لإنتاج الأعلاف المحلية، إضافة إلى تقديم الدعم لجمعية «مطيهن» التعاونية.

دعم تنموي وتأهيل فني



ويتضمن البرنامج تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، وتقديم الاستشارات الفنية الميدانية، وتوفير الأصول والمدخلات الإنتاجية والمعدات اللازمة، مع استمرار الزيارات الإرشادية والمتابعة الميدانية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز قدرة صغار المنتجين على المنافسة والوصول الفاعل إلى الأسواق المحلية.