كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الطالب عمر الصبيح؛ بمناسبة فوزه بالمركز الأول في الفرع الثاني لحفظ القرآن الكريم كاملاً، مع حسن الأداء والتجويد، في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الدكتور عبدالله الجويبري.



وهنّأ أمير منطقة القصيم الطالب الصبيح بهذا الإنجاز، مشيداً بما حققه من تميز في مسابقة دولية تُعنى بخدمة كتاب الله وتشجيع حفظته، مؤكداً أن هذا الفوز يُمثّل إنجازاً مشرّفاً لأبناء المنطقة، ويجسّد ما يتمتع به شباب الوطن من قدرات متميزة في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.