رُزق سليم عوض الشويلعي بمولودة، وسط فرحة أسرته، وتلقّى التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، ويقر بها أعين والديها.
رُزق سليم عوض الشويلعي بمولودة، وسط فرحة أسرته، وتلقّى التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، ويقر بها أعين والديها.
Salim Awad Al-Shuwaili was blessed with a newborn, amidst the joy of his family. He received congratulations and blessings from relatives and friends, asking God to make her one of the happy births and to bring joy to her parents' eyes.