أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة لم تعد مبادئ نظرية فحسب، بل أصبحت جزءاً مهماً من ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية، التي يعمل ديوان المظالم على استثمارها وتمكين كوادره من الاستفادة منها في النطاق القضائي والإداري، وذلك ضمن جهود ديوان المظالم في عام الذكاء الاصطناعي 2026، وتحقيقاً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، التي يأتي في مقدمة أهدافها توظيف التقنيات الناشئة في القضاء الإداري.

تعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية

جاء ذلك عقب حفل افتتاح منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة، الذي شهده رئيس ديوان المظالم، اليوم، والذي تقيمه منظمة اليونسكو في العاصمة الرياض، إذ أقرّ الأحيدب، تزامناً مع الحدث العالمي، إطار حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم؛ بهدف تنظيم استخدامها في أعماله القضائية والإدارية ومنصاته الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لها، وحماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات العلاقة.

يُذكر أن ديوان المظالم أطلق في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تنظيم بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها، فيما يستند إطار الحوكمة إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، والسياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث من قِبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية؛ بما يواكب التطورات المتسارعة، ويعزز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.