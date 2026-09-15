شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان في مناسبة "اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، بتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية؛ بهدف نشر الثقافة الإسعافية، وتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للتعامل الصحيح مع الحالات الطارئة.

ونفّذ مركز التدريب بالفرع دورات وأركانًا توعوية في منتزه الخطم بمحافظة فيفاء، ومحافظات فرسان والدرب والعارضة وأحد المسارحة، إلى جانب استقبال طلبات التدريب في مقر المركز، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع ومنسوبي الجهات الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج نحو 253 متدربًا.

كما شاركت إمارة منطقة جازان، بالتعاون مع فرع الهيئة بالمنطقة، في تنفيذ برنامج توعوي بهذه المناسبة؛ لتعزيز الوعي بالمهارات الإسعافية، ورفع مستوى الجاهزية في بيئة العمل.

وتناولت البرامج المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، ومنها الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع انسداد مجرى التنفس، وإيقاف النزيف، إلى جانب التعريف بطرق التصرف الآمن عند وقوع الحالات الطارئة، وأهمية التدخل المبكر حتى وصول الفرق الإسعافية.

كما ينظم الفرع على مدار الأسبوع دورات تدريبية في عدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة، تستهدف منسوبيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق التدريب الإسعافي، وتصحيح الممارسات الخاطئة، وتمكين المتدربين من المهارات التي تسهم في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح والحد من مضاعفات الحالات الطارئة.