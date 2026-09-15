وجّهت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ضربة أمنية جديدة إلى عدد من البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأسفرت الحملات عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في عدد من المحافظات.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي اليوم (الثلاثاء): «إن معلومات وتحريات قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة».



وأوضحت أن تلك العناصر كانت تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها والاتجار بها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفرت العمليات الأمنية عن مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في محافظتي القليوبية والإسكندرية، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.



ووفق وزارة الداخلية، فإن العناصر الثلاثة الذين لقوا مصرعهم سبق اتهامهم والحكم عليهم بالحبس في عدد من الجنايات، من بينها الشروع في القتل، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، والسرقة بالإكراه، وهتك العرض، والحريق العمد.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب نحو 350 ألف قرص مخدر ومؤثر، فضلاً عن 114 قطعة سلاح ناري متنوعة.



وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 161 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية بمختلف المحافظات.