أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانة البرلمان واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستهدفة مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات.



وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

محاسبة المرتكبين والداعمين للاعتداءات



وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.



ودعا البرلمان العربي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها والداعمين لها، بما يسهم في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.