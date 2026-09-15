تعتزم الشرطة الهندية مساءلة شركة «قوقل» بشأن إجراءات الحماية في خدمة Gmail، بعد تفكيك شبكة إجرامية أنشأت وأدارت أكثر من نصف مليون حساب مزيف، استُخدم بعضها في إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل إلى مكاتب حكومية.

وكشفت شرطة ولاية غوجارات غربي الهند، عن ضبط 513,847 حساب Gmail وكلمات مرور مرتبطة بها، قالت إنها كانت مستخدمة منذ عام 2022، فيما ألقت القبض على شخصين على خلفية القضية.

وقال مسؤول بارز في مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة غوجارات، إن حجم الحسابات المزيفة المكتشفة غير مسبوق، مشيراً إلى أن السلطات تعتزم مخاطبة «قوقل» للمطالبة بإجراء تغييرات في سياساتها لمنع تجاوز إجراءات الحماية، كما تخطط لإدراج الشركة رسمياً ضمن نطاق التحقيق.

تهديدات كاذبة

وبدأ التحقيق بعد تلقي حكومة ولاية غوجارات رسالة عبر البريد الإلكتروني في 10 سبتمبر، تتضمن تهديداً بوجود قنبلة، قبل أيام من قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي، فيما أكدت الشرطة لاحقاً أن التهديدات كانت كاذبة.

وأفادت التحقيقات بأن أحد المقبوض عليهما كان على اتصال بمشترٍ في بنغلاديش، اشترى مجموعات من الحسابات ودفع جزءاً من قيمتها باستخدام العملات المشفرة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المزيفة.

المصادقة الثنائية تثير التساؤلات

وأثار استخدام الحسابات الاحتيالية لميزة المصادقة الثنائية مخاوف المحققين، كونها إحدى وسائل الحماية الإضافية التي توفرها «قوقل» للمستخدمين، فيما تحقق السلطات في كيفية تمكن الشبكة من إنشاء وإدارة هذا العدد الكبير من الحسابات وتجاوز إجراءات الحماية.

ولم ترد «قوقل»، المملوكة لشركة «ألفابت»، على طلب للتعليق حتى وقت نشر تقرير «رويترز»، كما لم يتضح ما إذا كانت الشركة قد تواجه اتهامات أو عقوبات قانونية على خلفية التحقيق.