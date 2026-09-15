يواجه الفنان أحمد عز تطورًا قضائيًا جديدًا في سلسلة النزاعات الأسرية الممتدة بينه وبين الفنانة زينة، بعد تحديد جلسة 20 سبتمبر للنظر في دعوى حبس تُطالبه بسداد مستحقات مالية متأخرة تبلغ 180 ألف جنيه، تمثِّل أجر خادمة توأمه عن عشرة أشهر؛ وفق ما ورد في أوراق الدعوى.

وتأتي هذه القضية امتدادًا لملفات مالية سابقة نظرتها محكمة الأسرة، كان آخرها انقضاء دعوى حبس بعد قيام عز بسداد 570 ألف جنيه قيمة متجمد أجر خادمة زينة، ما أدى إلى إنهاء الدعوى عقب دفع المبلغ المطلوب. كما شهدت المحاكم خلال الفترة الماضية أحكامًا أخرى مرتبطة بنفقات التوأم، إذ قبلت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر الاستئناف المقدم من عز على حكم سابق ألزمَه بسداد 80 ألف جنيه نفقة شهرية، ليتم تخفيضها إلى 60 ألف جنيه.

وفي ملف منفصل، ألزمت محكمة الأسرة عز بسداد 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل نحو مليون جنيه، قيمة المصروفات الدراسية للتوأم عن عامي 2022 و2023.

وكانت زينة قد طالبت في دعوى رسمية بإلزام أحمد عز بتحمُّل المصروفات الدراسية الخاصة بطفليهما، وقدّم دفاعها خلال نظر القضية بيانات حول أجور الفنان في أعماله الفنية والإعلانات، من بينها فيلم (الممر) ومسلسل (أبو عمر المصري).

وتأتي الدعوى الجديدة لتضيف فصلًا آخر إلى النزاع القضائي المستمر بين الطرفين، الذي يتناول النفقات والرعاية والمسؤوليات المالية المتعلقة بالتوأم عز الدين وزين الدين.