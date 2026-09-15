كشف هاني فرحات عن تفاصيل من علاقته بالفنان السعودي محمد عبده، مؤكداً أن الأخير يحتل مكانة استثنائية في حياته، تتجاوز حدود العمل الموسيقي، إذ وصفه بـ«الأب الروحي» و«الأستاذ»، معتبراً أنه أسطورة ومن الصعب أن يتكرر مثله.

محمد عبده.. 9 ساعات من البروفات

وتحدث فرحات، خلال لقائه في برنامج «الصورة»، عن الدقة التي يتمتع بها محمد عبده في التعامل مع الموسيقى، موضحاً أن البروفات قد تمتد إلى 8 أو 9 ساعات، دون أن يفقد فنان العرب تركيزه أو اهتمامه بالتفاصيل، قائلاً: «حافظ كل حرف في مزيكته».

وأشار إلى أن دقة فنان العرب تصل إلى تصحيح النوتة الموسيقية بنفسه، موضحاً أنه قد يتوقف أثناء البروفة عند نغمة معينة للتنبيه إلى وجود خطأ فيها، وهو ما يعكس مدى معرفته الدقيقة بموسيقاه وأعماله.

إشادة بإنسانيته واستمراريته

كما أشاد فرحات بالجانب الإنساني لمحمد عبده، قائلاً: «أنا ما شفتش حد بالجمال ده»، مؤكداً أن تميزه لا يقتصر على الموسيقى، وإنما يمتد إلى شخصيته الإنسانية، فضلاً عن قدرته على الحفاظ على أسلوبه ومستواه الفني طوال مسيرته، رغم مرور سنوات طويلة على انطلاقته.

لماذا وصف رابح صقر بـ«مايكل جاكسون العرب»؟

وانتقل هاني فرحات للحديث عن الفنان السعودي رابح صقر، الذي منحه وصف «مايكل جاكسون العرب»، تقديراً لما قدمه من إسهامات في تطوير الأغنية السعودية، وما يتمتع به من قدرة على التجديد والانفتاح على الموسيقى العالمية.

وأوضح فرحات أن رابح صقر يتميز بعقلية موسيقية عصرية، ولا يخشى خوض تجارب مختلفة، مستشهداً بتقبله فكرة توظيف السيمفونية الخامسة لبيتهوفن في أحد أعماله، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس مدى جرأته وتطوره وانفتاحه على المدارس الموسيقية المتنوعة، ووصفه قائلاً: «متطور وراجل مودرن جداً وبيسمع مزيكا كل أنواع المزيكا».