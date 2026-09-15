تعود النجمة المصرية نبيلة عبيد إلى جمهور الإذاعة المصرية بعمل جديد يحمل عنوان «يا ابنتي لا تحيريني معك»، في خطوة تعيد حضورها الفني عبر الدراما المسموعة بعد سنوات من الغياب.

المسلسل مأخوذ عن إحدى الروايات الشهيرة للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ويتناول قضايا الشباب وعلاقاتهم وتعقيدات الواقع الاجتماعي المعاصر.

نبيلة عبيد لم تُقدم على هذه التجربة إلا بعد أن وجدت في الرواية ما يلامس الجيل الحالي ويعبّر عن همومه، إذ جذبها عنوان العمل ومضمونه، وحرصت على التواصل مع أحمد إحسان عبدالقدوس لاختيار النص الأنسب لتقديمه عبر الأثير، قبل أن يستقر القرار على هذه القصة تحديدًا.

وبعد قراءة متأنية للنص، رأت عبيد أن العمل يحمل رؤية إنسانية واجتماعية قادرة على ملامسة المستمعين، ويعكس المشكلات التي تواجه الشباب اليوم. ويعكف المخرج الإذاعي أحمد فتح الله حاليًا على كتابة الحلقات وتحضيرها، مع متابعة دقيقة لضمان خروج المسلسل بصورة تليق بتاريخ الإذاعة المصرية ومكانة أبطاله.

عودة نبيلة عبيد إلى الدراما الإذاعية تأتي كخطوة فنية لافتة تعيد أحد أبرز وجوه الشاشة إلى مساحة إبداعية مختلفة، وتفتح الباب أمام موسم إذاعي يحمل حضورًا قويًا لنجوم الدراما المصرية.

