أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الثلاثاء)، أن هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى إلى جرائم حرب. قالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا: «يُعرّض الحوثيون مجدداً حياة البحارة لخطر الموت بهجماتهم على السفن التجارية، وبصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، الهجمات على الطواقم المدنية التي تُنفذ عمداً أو بتهور هي جرائم حرب».



وقالت جعفرنيا: «ينبغي ألا يضطر أفراد الطواقم المدنية إلى تعريض حياتهم للخطر لأداء عملهم»، مطالبة الحوثيين بإنهاء فوري ودون شروط جميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.



وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها راجعت بيانات من «هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة»، ومواقع تتبع السفن، للتحقق من نوع السفن التي تعرّضت للهجوم، والمواقع والتوقيتات المبلغ عنها. كما تحقق الباحثون من صور وفيديو نُشرت على الإنترنت بعد الهجوم على تهامة، موضحة أن الأدلة تشير إلى أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل يثبت وجود أهداف عسكرية على متن السفن.



وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين والأعيان المدنية من الهجوم في جميع الأوقات، متوعدة من يستهدف السفن التجارية بالمحاكمة بجرائم حرب.