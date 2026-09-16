يكشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل النسخة الثانية من منتدى «TOURISE»، المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2027، خلال مؤتمر صحفي بحضور وسائل إعلام عربية ودولية.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد عُقدت في الرياض عام 2025، بتنظيم وزارة السياحة ومشاركة نخبة من قادة القطاعين العام والخاص حول العالم، وأسهمت في تحفيز محافظ استثمارية بقيمة 113 مليار دولار، شملت الوجهات والفنادق وقطاع التجزئة وتنمية المواهب والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد «TOURISE» منصة عالمية أطلقتها وزارة السياحة لإعادة صياغة مستقبل القطاع، عبر جمع قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والسياحة والتقنية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية، وفتح آفاق استثمارية جديدة، ودعم بناء قطاع سياحي مستدام.