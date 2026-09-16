تغلب ليفربول على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء)، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو».

أهداف المباراة

افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 21، ثم أضاف كودي غاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 54.

وقلّص كونور غالاغر الفارق لصالح توتنهام بهدف في الدقيقة 69، لكن دومينيك سوبوسلاي سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 90+1، ليُطيح بالسبيرز خارج البطولة.

انطلاقة كارثية لتوتنهام

وعلى الرغم من تدعيم توتنهام صفوفه بصفقات قوية هذا الموسم، من ضمنها استعارة النجم المصري عمر مرموش من مانشستر سيتي، إلا أن الفريق اللندني فشل في تحقيق الفوز في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، إلى جانب الوداع المبكر لبطولة كأس «كاراباو».