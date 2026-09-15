اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم (الثلاثاء)، ملعب نادي برشلونة الإسباني «كامب نو» لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، متفوقاً على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن.

وسيحتضن ملعب «كامب نو» نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد استضافته نهائيي نسختي 1989 و1999، اللذين توج بلقبهما ميلان ومانشستر يونايتد على التوالي.

نهائي 2028 في ميونخ

كما قرر «يويفا» إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 على ملعب «أليانز أرينا»، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، فيما يستضيف ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني نهائي النسخة الحالية يوم 5 يونيو القادم.

نهائيات الدوري الأوروبي والمؤتمر

وتستضيف العاصمة الرومانية بوخارست نهائي الدوري الأوروبي 2028 على ملعبها الوطني، فيما يقام نهائي نسخة 2029 على الملعب الوطني لصربيا في العاصمة بلغراد.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي، يحتضن ملعب يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية نهائي نسخة 2028، بينما يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست نهائي نسخة 2029.

السوبر الأوروبي في أمستردام وأستانا

ويقام نهائي كأس السوبر الأوروبي 2027 على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام، فيما تستضيف أستانا أرينا في العاصمة الكازاخستانية أستانا نهائي نسخة 2028.