أكد مدرب النصر أنج بوستيكوغلو أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة بشكل كامل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة الفريق أمام العين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة التي انتهت برباعية نظيفة للعين الإماراتي.



وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية اللقاء: أعلن تحملي الكامل للخسارة الصعبة أمام العين، ولا أحمل اللاعبين أي مسؤولية عن النتيجة.



وأضاف: نعاني من ضغط المباريات المزدحم في الفترة الحالية، وهو أحد أبرز أسباب صعوبة المواجهة وتأثيره على الأداء، وتابع: الانتقادات الموجهة للفريق والجهاز الفني بعد هذه النتيجة تكون في محلها، والإعلاميون كذلك يكونون على حق، والمدرب يتحمل المسؤولية عندما تكون النتيجة بهذا الشكل، ولكن يتطلب علينا العمل ومراجعة الأخطاء في الاستحقاقات القادمة.



وزاد: اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولا أحمّلهم أي مسؤولية، وكريستيانو رونالدو لاعب عظيم، والمسؤولية مسؤوليتي أنا فقط.