بعد مضي خمس جولات في دوري الدرجة الأولى السعودي، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العلا من تحقيق العلامة الكاملة والفوز على منافسيه على لقب الدوري؛ الأنوار (المركز الثاني)، وجدة، (المركز الثالث)، والجبلين (المركز الرابع).



واستهل العلا مشواره في دوري الدرجة الأولى بفوز عريض على ملعبه بنتيجة (3-1) على ضيفه الجبلين، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً على الأنوار، الذي استضاف المباراة في حوطة بني تميم، بنتيجة (1-0). ثم تمكن من الفوز مرة أخرى بشباك نظيفة على ملعبه في المدينة المنورة على أحد المرشحين للصعود (الرائد) بنتيجة (2-0) في الجولة الثالثة.



وفي الجولة الرابعة، انتصر على مستضيفه ضمك، المرشح الآخر للصعود إلى الدوري الممتاز، بنتيجة (1-0)، في ملعب نادي ضمك بأبها، قبل أن يتمكن من الفوز في الجولة الخامسة على جدة بثلاثية نظيفة.



وتظهر البصمة الفنية للمدرب البرتغالي بيسيرو، الذي سبق له تدريب المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال، من خلال عدم استقبال فريقه أي أهداف في أربع مباريات من أصل خمس خاضها، وفوزه في جميع المباريات الأربع، ليصبح لدى الفريق (10) أهداف، وعليه (هدف وحيد) تلقاه في الجولة الأولى.



ووسّع العلا الفارق بينه وبين أقرب مطارديه إلى سبع نقاط، ومن المتوقع أن يزيد الفارق؛ نظراً إلى البداية المميزة للفريق، وابتعاده عن ضغط المواجهات مع الفرق المنافسة حتى الدور الثاني.