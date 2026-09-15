تلقى النصر خسارة ثقيلة من مضيفه العين الإماراتي بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في افتتاحية الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.



شهد اللقاء بداية قوية للعين مستغلاً عاملَي الأرض والجمهور، وكاد حسين رحيمي أن يحرز هدفاً مبكراً، لكن العارضة وقفت لكرته بالمرصاد، ورد النصر برأسية رائعة من إينيغو مارتينيز لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها ببراعة.



وجاء هدف العين الأول عن طريق حسين رحيمي، بعد أن استغل خطأً دفاعياً من سعد الناصر الذي أعاد الكرة للحارس نواف العقيدي، لكن رحيمي كان أسرع ليخطف الكرة ويسكنها في الشباك هدفاً أول للعين (د:25).



وفي الشوط الثاني، أضاف العين هدفه الثاني عن طريق حسين رحيمي بعد متابعته عرضية زميله كاكو ليسكنها الشباك (د:63)، وعاد كاكو لاعب التعاون السابق للتألق مجدداً ليصنع هدفاً آخر بعد تمريرة ذكية لزميله سفيان رحيمي الذي كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة في المرمى هدفاً ثالث للعين (د:72)، واختتم البديل جيورجيوس جياكوماكيس مسلسل الأهداف بتسجيله الهدف الرابع (د:85)، لينتهي اللقاء بفوز العين على النصر بأربعة أهداف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يحصد العين أول ثلاث نقاط، فيما تلقى النصر خسارته الأولى وبقي دون نقاط.