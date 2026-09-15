في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل الوسط الكروي البوليفي، كشف نادي جوابيرا أن حارس مرماه خوان فيريل تلقى تهديدات خطيرة بالقتل له ولأفراد أسرته قبل مواجهة فريق أوليز ريدي في الدوري، وهي واقعة أعادت الجدل حول تدخل الجريمة المنظمة في نتائج المباريات.

وانتهت المباراة بخسارة جوابيرا بستة أهداف دون رد، بينها خمسة في الشوط الأول، وسط حديث من المدرب واللاعبين عن حالة خوف سيطرت على الفريق بعد تلقي الحارس تهديدات مباشرة تطال زوجته ووالدته، وتتضمن مطالب مالية، إلى جانب إجباره على استقبال ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وقال المدير الفني ليوناردو إيجيز إن ما تعرض له الحارس يمثل أزمة تتجاوز حدود الرياضة، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي لكشف مصدر التهديدات والجهات التي تقف وراءها. وأوضح أن فيريل أخبر زملاءه بما حدث قبل دقائق من انطلاق المباراة؛ ما تسبب في ارتباك واضح داخل الفريق.

وخلال أول 35 دقيقة، استقبل الحارس ثلاثة أهداف قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 39، في مشهد أثار علامات استفهام واسعة حول ظروف اللقاء. وأظهرت لقطات المباراة أن تعامل الحارس مع بعض الهجمات لم يكن طبيعيًا؛ ما زاد من الجدل حول الاتهامات المتداولة.

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند الحارس، إذ غادر اللاعب فيكتور أبريجو الملعب باكيًا بعدما علم بتفاصيل التهديدات، مؤكدًا أنه لم يكن قادرًا على مواصلة اللعب.

وطالب لاعبو جوابيرا بفتح تحقيق شامل، مؤكدين استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم لكشف حقيقة ما جرى، مشيرين إلى أن سمعة النادي وعائلاتهم أصبحت على المحك.

من جانبه، نفى إيجيز توجيه أي اتهام لفريق أوليز ريدي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بضرورة التحقيق في تدخل عصابات أو جهات غير قانونية في كرة القدم البوليفية، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الوقائع على اللاعبين والرياضة عمومًا.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حقيقة التهديدات وهوية المتورطين، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بمحاولة للتلاعب بنتيجة المباراة أو بملابسات أخرى سبقت المواجهة.