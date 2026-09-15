‏‏برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، شهد ‏ نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، الحفل الختامي الذي أقامته وزارة الحرس الوطني لمسابقة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للمرابطين على الحدود بنسختها الرابعة.

وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الحرس الوطني والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض «مكنون»، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، لتطوير وتشغيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المدن السكنية وللمرابطين.

بعد ذلك سلَّم نائب وزير الحرس الوطني، جوائز وزير الحرس الوطني للفائزين بالمسابقة، كما تجوّل في المعرض المصاحب للحفل.