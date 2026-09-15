نيابة عن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حضر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف اليوم (الثلاثاء)، حفل سفارة الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة الدكتور غييرمو غوتييريز نييتو، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية علي بن عبدالله الشهري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.