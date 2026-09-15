أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بمعاقبة نادي التعاون، على خلفية الهتافات والعبارات المخالفة التي صدرت من جماهيره خلال مواجهة الهلال ضمن دوري روشن السعودي.



وقررت اللجنة ثبوت مخالفة جمهور التعاون، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى خوض مباراتيه القادمتين على أرضه دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل الملعب.



وجاءت العقوبة بعد مواجهة التعاون والهلال التي أقيمت (الجمعة) الماضي، فيما أكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.