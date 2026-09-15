أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإيقاف مدرب نيوم، الفرنسي كريستوف غالتييه، ثلاث مباريات، وتغريمه 30 ألف ريال، على خلفية أحداث مواجهة الفتح في دوري روشن السعودي.



وأوضحت اللجنة أن غالتييه وجّه أفعالاً بذيئة ومهينة نحو مقاعد بدلاء الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، لتقرر تشديد العقوبة بحقه.



وتشمل العقوبة الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء المباشرة، وتسري على جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، فيما أكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.