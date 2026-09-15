أعرب ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، عن ارتياحه لحصول فريقه على نقطة من أمام الشمال القطري في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت بقطر في افتتاحية لقاءات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وشهد اللقاء تقدم فريق الشمال بهدف بغداد بونجاح قبل أن ينجح الاتحاد في إدراك التعادل عن طريق جورجينو فينالدوم من آخر تسديدة في المباراة.



وقال فيسينغ بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية المباراة: «كانت مواجهة صعبة أمام منافس قوي. لقد مررنا ببعض الأسابيع الصعبة، وشهدت المباراة تقلبات، مع حصول كلا الفريقين على فرص، لقد افتقدنا الحدة واتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الهجومي، أنا سعيد لأننا لم نفقد الأمل؛ التعادل نتيجة عادلة للفريقين، بالنظر إلى أن المباراة لم تكن مفتوحة، وسنحاول الاستفادة من فترة التوقف الدولي القادمة للعمل على إجراء التحسينات». وختم فيسينغ حديثه قائلاً: «سنستفيد من فترة التوقف للراحة قبل العودة إلى العمل؛ هناك العديد من الجوانب التي نريد تحسينها».



فيما أشاد ديفيد براتس مدرب نادي الشمال القطري بفريقه بعدما قدم أداءً قتالياً، حيث قال: قدمنا أداءً ممتازاً ورائعاً طوال المباراة، باستثناء الدقائق الأخيرة التي استقبلنا خلالها هدف التعادل، أنا فخور بالأداء والروح والمستوى الذي أظهره اللاعبون الأساسيون والبدلاء على حد سواء، ولقد أظهروا جميعاً قدرة الشمال على تمثيل كرة القدم القطرية بكل فخر على أعلى المستويات. ومع ذلك، أقر براتس بأنه يشعر بالندم لأن الفوز انتزع من فريقه في الثواني الأخيرة من المواجهة.



وأوضح: بطبيعة الحال، أشعر بالندم على خسارة نقطتين في اللحظات الأخيرة بسبب نقص الخبرة في التعامل مع مثل هذه المسابقة الكبيرة، لكن هذا جزء من عملية التعلم والتطور للفريق. واختتم حديثه قائلاً: استقبال الهدف في الدقائق الأخيرة لم يكن بسبب الإرهاق أو مشكلات بدنية؛ فقد قاتل الجميع بقوة وقدموا كل ما لديهم طوال المباراة.