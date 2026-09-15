سجل الفرنسي الشاب إبراهيما ديابي ظهوره الأول بقميص الأهلي، بعدما دفع به المدرب الهولندي مارينو بوسيتش ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة باختاكور الأوزبكي، أمس (الإثنين)، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويأتي الظهور الأول لديابي بعد أيام قليلة من إعلان الأهلي التعاقد معه قادماً من سيركل بروج البلجيكي بعقد يمتد أربعة مواسم، إذ وضع الجهاز الفني ثقته في اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لشغل مركز المحور في بداية المشوار الآسيوي.



وكان ديابي قد أظهر جاهزية فنية وبدنية خلال التدريبات الجماعية التي سبقت المواجهة، ليدخل حسابات بوسيتش سريعاً ويحصل على فرصة المشاركة أساسياً في أول مباراة رسمية له بشعار الأهلي.



ويُعد ديابي أحد العناصر الشابة التي عزز بها الأهلي صفوفه أخيراً، وسبق له التدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل انتقاله إلى سيركل بروج، فيما يجيد اللعب في مركز المحور الدفاعي، ويبلغ طوله 189 سم.