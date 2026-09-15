تذوق فريق الوحدة طعم الفوز حينما تغلب على نظيره الأخدود بنتيجة 2/4، في الجولة الخامسة من دوري أندية الدرجة الأولى، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بعد أن مرت بعقدة التعادلات التي لازمت الفريق الوحداوي خلال الجولات الأربع الماضية.



وقد دخلت عوامل جديدة على المشهد الوحداوي غيّرت من مسار الفريق فنياً، منها حل مشكلة اللاعبين المحليين الذين شاركوا لأول مرة، وحضور جماهيري ساند الفريق بقوة، ورُصدت مكافأة مالية في حالة الفوز.



من جهة أخرى، قال رئيس النادي حازم اللحياني إن هذا الانتصار بمثابة انطلاقة الفريق للفوز في الجولات القادمة، لأن نظرتنا تتجاوز انتصاراً أو انتصارين أو أكثر من ذلك، فنحن ننظر إلى المنافسة على المراكز الأمامية من أجل حصد بطاقة الصعود إلى أندية روشن، وهذا هو مكانة فريقنا بين الفرق الكبيرة وهو قادر فنياً الآن على المنافسة على الصعود، لأن لدينا فريق عمل مهني وله خبرة كبيرة في هذا المجال من جهاز فني وإداري ولاعبين وقاعدة جماهيرية نستمد منها قوتنا المعنوية.