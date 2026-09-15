خطف منتخبنا الوطني لكرة السلة بطاقة التأهل لدور ربع نهائي مسابقة كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي ناغويا 2026»، كأفضل فريق يحقق المركز الثالث في المجموعات الثلاث للمسابقة، بفارق النقاط المسجلة والمستقبلة.



ويلاقي أخضر السلة نظيره الصيني المصنف الأول آسيوياً عند العاشرة من صباح يوم غد (الأربعاء) بتوقيت المملكة، في مواجهة يتطلع من خلالها الأخضر لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وعلى صعيد التحضيرات، واصل منتخب السعودية للمبارزة والفنون القتالية المختلطة (MMA) وألعاب القوى تدريباتهم ضمن معسكر بعثة الأخضر في مدينة فوجي اليابانية، في إطار المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق منافساتهم في الدورة، واشتملت الحصص التدريبية على الجوانب الفنية والبدنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والوصول إلى أفضل إعداد ممكن قبل الانتقال إلى ناغويا وخوض المنافسات الرسمية.



كما واصل أخضر السباحة تدريباته ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي، استعداداً لخوض منافسات السباحة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.



من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني تحت 21 عاماً تدريباته مساء (الثلاثاء) في اليابان، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، تحضيراً لمواجهة منتخب قطر (الجمعة) القادم، وذلك في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية والتي تضم إلى جانبهما منتخب كوريا الجنوبية.