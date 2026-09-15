رغم الانتشار الواسع للحديث عن أسرار اللياقة البدنية لكريستيانو رونالدو، ما زالت أربع خرافات كبرى تتكرر حول نظامه الغذائي، لتتحول مع الوقت إلى مسلّمات يتداولها الجمهور دون تدقيق.

فعلى مدى 20 عامًا، شكّل جسد قائد نادي النصر السعودي نموذجًا فريدًا للانضباط الرياضي، ما دفع كثيرين إلى البحث عن وصفات سحرية تقودهم إلى جزء من قوته، بينما الحقيقة أبسط بكثير مما يظن الجميع.

الخرافة الأولى تتعلق بالاعتقاد بأن رونالدو يعتمد على مكونات نادرة وباهظة الثمن مثل ملح الهيمالايا ومساحيق الطاقة المستوردة، بينما يؤكد خبراء التغذية أن مطبخه يقوم على عناصر طبيعية متاحة للجميع: مياه نقية، بروتينات نظيفة، ومصادر طاقة متوازنة، بعيدًا عن المنتجات الدعائية التي يستهلكها الشباب ظنًا أنها طريق مختصر إلى العضلات.

أما الخرافة الثانية، فهي ربط نجاحه بالصيام المتقطع المفرط، رغم أن الرياضيين في أعلى المستويات لا يبنون قوتهم على حرمان مرهق للجسد، بل على وجبات منتظمة مدروسة تمنحهم الطاقة اللازمة للتدريبات المكثفة ومباريات دوري روشن.

وتأتي الخرافة الثالثة من شيطنة الكربوهيدرات، إذ يظن البعض أن التخلص من النشويات هو مفتاح الوصول إلى نسبة دهون منخفضة مثل رونالدو، بينما يعتمد نظامه على النشويات المعقدة كالبطاطا والشوفان والكينوا، لكونها الوقود الأساسي للعضلات دون رفع مفاجئ للإنسولين.

أما الخرافة الرابعة، فهي الهروب من الدهون الطبيعية والاعتماد على المنتجات منزوعة الدسم، رغم أن الشركات تعوّض نقص الدهون بإضافات سكرية ونشوية تضر الجسم. في المقابل، يركز رونالدو على الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو والأسماك الزيتية والمكسرات النيئة، لدورها الحيوي في دعم الهرمونات وصحة القلب والمفاصل.

في النهاية، لا يكمن سر رونالدو في مكونات خارقة أو وصفات غامضة، بل في الانضباط اليومي الصارم الذي يفتقده معظم الناس، بينما تبقى الخرافات مجرد ضجيج رقمي لا علاقة له بصناعة الأسطورة.